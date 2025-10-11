94カ国を旅した“旅ドル”で作家の歩りえこ（44）が11日、自身のインスタグラムを更新。交通事故に遭ったことを明かした。

先月28日の投稿で、大腸がんへのり患を報告し、今月末に手術を受けることを明かしている渉。この日は「厄年、フルコンボ」と題し、「今日は自転車で近所にお出かけした帰り、まさかの車に轢かれた」と告白。「警察の実況見分で1時間その場に立たされ、『全然痛くないな〜』と思ってたけど、帰宅後に足が激痛 調べたら、事故のショックでアドレナリンが出てる時は痛みを感じにくくなるらしい」と思わぬ災難を明かした。

「癌宣告の後、手術前に車に轢かれるって、もはやシナリオが濃すぎる」と歩。「で、『それ、厄年じゃない？』と言われて調べてみたら ＼まさかの2025年、大厄／ しかも『最も注意の年』って書いてある。アドバイス欄には、『健康診断・体調管理をしっかり』『無理して新しいことを始めない』『神社でお祓い』『感謝と謙虚な気持ちで』って、いや、もう全部間に合ってないのよ！！」と嘆き。「でも、『これ以上落ちようがない』って思えると、逆に強くなる不思議。2025年、厄年バージョンの私。あと２ヶ月、早く過ぎてくれ〜」と記した。

14年にベストセラーになった世界一周本「ブラを捨て旅に出よう〜貧乏乙女の世界一周旅行記〜」が2020年、女優・水原希子主演によりHuluでドラマ化された。先月28に大腸がんを公表し、父と兄も同じ病気を乗り越えていることも明かした。

2014年に台湾人の会社員男性と結婚。15年に第1子女児、16年に第2子男児を出産。17年に離婚した。