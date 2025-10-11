「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム２−０オリックス」（１１日、エスコンフィールド）

オリックスは完封負けで初戦を落とし、崖っぷちに追い込まれた。

初戦の先発を託された山下舜平大投手は６回２失点。二回に先頭の郡司に二塁打を打たれると、万波に先制適時打を浴びた。四回には郡司にレフトスタンドに運ばれて追加点を許した。打線は日本ハム先発の伊藤に対して、好機は作るもののあと一本が出ず。その後も田中、斎藤を打てず、完封負けに終わった。

試合後、岸田監督は「接戦になるとは思ってましたけど、さすがのピッチングを伊藤投手にされた。打ち崩すのは大変だった」と語り、山下については「よかったですよ。いい投球でした。（相手の）ゆさぶりというよりペータの球はなかなか小細工の効かない球を投げてますから。伊藤投手の球もそうですけど、お互い真っ向勝負になっていくのは分かっていた」と振り返った。

後がない状況で第２戦の先発はエース宮城に託した。「宮城らしくやってくれたら。思う存分力を発揮してくれた。うちのエースなんで。やってくれると思いますけど」と、期待を込めた。