前線の影響で西日本の太平洋側や伊豆諸島では激しい雨の降る所がありそうです。伊豆諸島南部はあさってには台風23号が直撃する予想のため、あすの明るい時間のうちに避難行動をとるようにしてください。

一方、東北は前線や低気圧の影響で日本海側を中心に大雨のおそれがあります。関東は日中、晴れ間が出ますが、夕方以降はにわか雨があるかもしれません。

あすの気温です。西日本は気温が上がり、30℃以上の真夏日になる所があるでしょう。鹿児島や広島は32℃まで上がる予想です。東京は日中、きょうの昼間と比べると10℃くらい高く、肌寒さは解消するでしょう。仙台も、きょうより気温が上がる見込みです。

週間予報です。連休中は西日本を中心に晴れる所が多く、気温の高い状態も続くでしょう。札幌は来週にかけても晴れ間の出る日が続き、朝晩は一桁の冷え込みになりそうです。東京や新潟など東日本は前線の影響で曇りや雨のすっきりしない空模様が続くでしょう。東京の最高気温は連日25℃前後の予想です。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：17℃ 釧路：15℃

青森 ：19℃ 盛岡：19℃

仙台 ：18℃ 新潟：25℃

長野 ：28℃ 金沢：28℃

名古屋：27℃ 東京：26℃

大阪 ：28℃ 岡山：29℃

広島 ：32℃ 松江：27℃

高知 ：30℃ 福岡：29℃

鹿児島：32℃ 那覇：32℃