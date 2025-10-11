「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ・第２日」（１１日、東名ＣＣ＝パー７２）

河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝が５バーディー、２ボギーの６９で回り通算１０アンダーとして、初日からの首位を守った。

心身ともに、万端の準備が好位置を呼んだ。２日前の扁桃腺の炎症による、前日の微熱は完治。「寒かった〜」と言いつつ、半袖でプレーを通せるまでに。

加えて厳しいことで知られる塩谷育代コースセッティング担当によるピン位置も「（担当すると）知ってたので、まだ優しいな」とメンタルでも余裕を持って臨めた。

２番では２日続けて２打目がピンを直撃。ボールがグリーン外に出る不運も「縦距離が合っている」とむしろスイングに自信を持って、前向きにプレーできた。

さらにパターも、練習グリーンの芝を確認して急遽、０・５度ロフトを寝かせた４度のものに変更。「ボールがよれづらくなる」と、後半の荒れたグリーンに対応。１６番のカラーからのバーディー、１７番の３メートル強の厳しいパーパットをしっかりと沈めた。

最終日、最終組だが「初日１番のティーショットから、優勝パットまで重みは同じ」と動じることはない。「秋らしい、かわいいウエア」で、優勝カップを狙っていく。