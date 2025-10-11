Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤¬100ÅÀ¥²ー¥à¤Çº£µ¨½éÇòÀ±¡Ä²¬ÅÄÂç²Ï¤Ï¥Ç¥Ó¥åーÀï¤Ç6ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È
¡¡10·î11Æü¤ËÉÙ»³¸©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1Âè2Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤¬ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿Àîºê¤Ï¡¢Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é¥í¥¹¥³¡¦¥¢¥ì¥ó¤È¥ª¥Þー¥ë¡¦¥¸¥ã¥Þ¥ì¥Ç¥£¥ó¤òÃæ¿´¤Ë°ìµó26ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£14ÅÀ¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Â³¤¯Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²¬ÅÄÂç²Ï¤â½Ð¾ì¡£3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¡¢48－38¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇÉÙ»³¤ò°µÅÝ¡£Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤«¤µ¤ó¤ÀÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íー¤À¤±¤Ç11ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢100－65¤È35ÅÀº¹¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Àîºê¤Ï¡¢¥¨ー¥¹¤Î¥¢¥ì¥ó¤¬25ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î³èÌö¡£¥¸¥ã¥Þ¥ì¥Ç¥£¥ó¤¬18ÆÀÅÀ10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢ÄÅ»³¾°Âç¤ÈÈÓÅÄÎË¤¬¤È¤â¤Ë11ÆÀÅÀ¡¢¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤¬10ÆÀÅÀ15¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢²¬ÅÄ¤Ï10Ê¬3ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç6ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º 65－100 Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹
ÉÙ»³¡Ã12¡Ã26¡Ã17¡Ã10¡Ã¡á65
Àîºê¡Ã26¡Ã22¡Ã27¡Ã25¡Ã¡á100
¡ÚÆ°²è¡Û²¬ÅÄÂç²Ï¤¬½Ð¾ìÄ¾¸å¤Ë¥¢¥·¥¹¥ÈµÏ¿
21ºÐPG¤¬¥Ç¥Ó¥åー⭐️
Àîºê²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿²¬ÅÄÂç²Ï🐯
½Ð¾ìÄ¾¸å¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿
🏆B1Âè2Àá
🆚ÉÙ»³¡ßÀîºê
📺#DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ#B¥êー¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN #¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× pic.twitter.com/WLwsjShn4R
- 🏀DAZN¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë (@DAZNJPNBasket) October 11, 2025