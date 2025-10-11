Photo: junior

デスクやお部屋の雰囲気もグッと上がるかも。

ラウドファンディングサイトmachi-yaに登場した「マルチファンクションライト」は、テント用からデスクワークの集中照明、寝る前のリラックス照明などを1台で完結できる便利なLEDランタン。 本体と分離式LEDキャンドルの2ユニット構成で使い方の幅が広く、雰囲気も良い1台です。

サンプルをお借りして実際に試してみたので、LEDランタンや演出照明を探している人はぜひ参考にしてみてください。

キャンプでも家でもちょうどいいサイズ

Photo: junior

セット内容は、本体ランタン・フレキシブルLEDキャンドル・シリコン製シェード・専用ミニ三脚・充電用ケーブル（USB A to C）。

Photo: junior

専用ケースに全パーツが収まるので持ち運びもスムーズですし、いずれも直感的に使えるので難しい点はありません。

サイズ感はミニテーブルにちょうどいい感じ。部屋でも邪魔になりにくく、テントやテーブルに下げるのにも一般的なサイズ感だと思います。

形状変化するLEDキャンドルがおもしろい

Photo: junior

ランタンと聞くと中央部分がメイン照明というケースも多いですが、本製品はランタンケースとも言える本体のみでも使えるのがポイント。

下側は暖色の通常点灯と炎のように明滅する揺らぎモードがあり、上部も比較的明るい照明となっています。

Photo: junior

LEDキャンドルはフレキシブルタイプ。磁石で直立するので、製品を振って形状変化が楽しめます。

直立時はスマートな印象、曲げて光らせると電球の熱線のようなレトロな雰囲気といった感じで雰囲気が変わる面白い仕様です。

Photo: junior

底面は懐中電灯のように使える便利仕様。夜間の足元確認などに便利なので、災害時にも役立つかも。

Photo: junior

本体とLEDキャンドルをあわせて使えば本格的なアウトドアランタンの装いに。付属、あるいは手持ちの三脚を使えば高い位置から照らすことも可能です。

質感と光の美しさ

Photo: junior

本体はアウトドアギアでも定番のアルミ素材。安っぽい雰囲気はなく、洗練された安心感のあるデザインだと感じました。

Photo: junior

光源はすべてLEDですが、ギラついた明るさではなく光の広がりが品良くまとまっている印象。柔らかい仕上がりが心地よく感じました。

Photo: junior

水没には非対応ですがIP54の防塵防水で小雨程度なら問題なし。内蔵バッテリーでメイン照明は最大36時間、アンビエントは最大72時間連続点灯可能なスタミナもキャンプには助かりますね。

デスクやベッドサイド用にもキャンプ用のランタンとしてもマルチに使えるので、LEDランタンをお探しの人にはけっこうオススメできそうです。

今ならおトクな先行セール価格で販売されていたので、ぜひチェックしてみてください。

＞＞揺らぎ、広域照明、懐中電灯を1台に。多機能ランタン「マルチファンクションライト」

