松田元太がカカオ栽培を学びに宮崎へ！松島聡＆篠塚大輝は新宿の屋上でブドウ栽培に大奮闘

10月12日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』では、新宿DASHの２大計画がスタート。松田元太（Travis Japan）が宮崎県でカカオ＆チョコ作りを学ぶ。さらに、松島聡（timelesz）と篠塚大輝（timelesz）が新宿の屋上でブドウ栽培に大奮闘する。

■新宿DASHの２大計画がスタート

南国班長・松田元太（Travis Japan）が挑む新宿カカオ栽培計画がスタート。

チョコレートの原料カカオの生産地は、高温高湿の熱帯雨林。しかし、近年の異常気象の影響でカカオ不足が深刻化し、2050年までにカカオの木は絶滅するとまでいわれている。このままでは世界からチョコレートが消えてしまう。そんな危機的状況に、新宿バナナの栽培に成功した松田が一念発起し、「俺が新宿カカオ、作ります！」と宣言。

カカオ栽培をイチから学ぶため、数少ない国産カカオを栽培する人物＝Mr.カカオに会いに宮崎県へ。その途方もない栽培方法を目の当たりにした松田は「マジっすか…ちょっと待って…」と心が折れそうになるが、手間暇かけて育てられたカカオがチョコになる過程に感動し、「どハマりした！」とすっかりカカオのとりこに。

お裾分けしてもらったカカオの苗を新宿に持ち帰り、いよいよカカオ栽培開始。さらに、新宿で育てていたあの“果実の王様”がついに完熟。「うひょ～！」「あっま！」と奇跡の激甘果実にしゃぶりつく。

一方、大都会・新宿の屋上、DASHのベース基地でスタートしたもうひとつのプロジェクト、松島念願のブドウ作りには、あらたな仲間・篠塚大輝が参戦。リーダー城島茂から激励のメッセージをもらった篠塚は「できることからひとつずつやっていこうと思います」と決意。

その初仕事は、新宿の屋上に吹く強烈な風と暑さからブドウを守るブドウ棚づくり。初めての作業に戸惑いながらも、「理解した！」「オモろ！」と大奮闘する篠塚に、松島も「早いな習得が」と感心。

しかし、夏本番の8月、記録的猛暑の影響でブドウが大ピンチに。ブドウを守るため大奔走する松島も「DASH史上いちばんキツい！」と限界に!? その全貌は10月12日19時から放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』で。

■番組情報

日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』

10/12（日）19:00～19:58

出演者 ：松島聡（timelesz）、篠塚大輝（timelesz）、松田元太（Travis Japan）

