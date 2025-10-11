俳優の高橋光臣が10月6日までに自身のInstagramを更新。意外な交友関係を報告し、驚きの声があがっている。

《俺とDとMrs.K〜夢の国スイーツ〜》と題し、高橋はこう続けた。

《先日、仲良し家族で夢の国に行ってきました。当日は小雨がふるコンディションでしたが、狙っていた乗り物とパレードを観ることができ、子供達も大人達も大満足の1日になりました。行き交う人達もみんな笑顔で幸せそうで…やはりディズニーランドは最高の場所です。》とつづり、自らモンブランドレスケーキを作る動画と、ミュージシャンでタレントのDAIGOと、その妻で女優の北川景子とのそれぞれのツーショット写真を公開した。

コメント欄には

《景ちゃんファミリーと一緒に行ってたなんてびっくり》

《北川景子さんファミリーと仲良しなんですね》

《北川景子さん 雨のディズニーでも美しい》

などの声があがっている。

芸能記者が言う。

「大学までラグビーを続けていた高橋さんは、映画『ラストサムライ』（2003年）の渡辺謙の演技に感動し、役者になることを決意。2005年にドラマ『WATER BOYS 2005夏』（フジテレビ系）で俳優デビューしました。そして、2006年にスーパー戦隊シリーズの『轟轟戦隊ボウケンジャー』（テレビ朝日系）にボウケンレッド役で出演し、注目を浴びました。

しかし、その後数年は仕事のオファーがほとんど来ず、本人いわく“暗黒時代”を過ごしました。建設現場で力仕事のアルバイトをしながら食いつなぎ、2012年にNHK連続テレビ小説『梅ちゃん先生』のオーディションに合格。堀北真希さん演じるヒロインの恋人役で、一躍、知名度を上げました。その後は2019年の『ノーサイド・ゲーム』（TBS系）、2021年の『リコカツ』（TBS系）、2022年の『DCU〜手錠を持ったダイバー〜』（TBS系）、2025年の『あなたを奪ったその日から』（フジテレビ系）などドラマの話題作に出演しています」

2018年、鈴木亮平主演のNHK大河ドラマ『西郷どん』では、高橋は西郷隆盛の幼なじみの海江田武次役、北川は篤姫役で出演。高橋は北川が主演した『リコカツ』では、北川演じる水口咲の元カレの弁護士役を演じた。また、北川主演の『あなたを奪ったその日から』でも、北川演じる中越紘海の元夫役を演じるなど、共演経験が多い。

スポーツ紙記者が言う。

「高橋さんと北川さんは、家族ぐるみのつき合いだそうです。高橋さんは2023年8月、北川さんの37歳の誕生日プレゼントに、お手製のガトーショコラを贈っていました。高橋さんは2025年3月、スイーツ本『俺とスイーツ〜家族のためのお菓子作り〜』（KADOKAWA）を出版するほどスイーツを愛しており、スイーツ作りの腕前はプロ級だそうです。

2025年5月、高橋さんは『あなたを奪ったその日から』の撮影現場に、手づくりのマドレーヌ3種類を差し入れしていました。6月の高橋さんのInstagramでは、DAIGOさんの自宅に家族で訪問し、DAIGOさん特製の手づくり甘口カレーを家族で食べたことを明かしています」

高橋家と北川家の交流に、今後も注目が集まりそうだ。