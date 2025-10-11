¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ò·É±ó¤·¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤È¤Î¾¡Éé¤òÁª¤Ö¥Áー¥à¤Ï¡ÖÍ×Ãí°Õ¡×¡¡ÊÆµ¼Ô¤¬¡ÈÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¡É¤È¶Ã¤¤Î¥Çー¥¿¤ò¸ø³«
¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥êー¥º¤òÆÍÇË¤·¡¢¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÏ¢ÇÆ¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÇÎ¨.148¤È¶ì¤·¤àÃæ¡¢¸å¤òÂÇ¤Ä¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤ÏÂÇÎ¨.385¤È¹¥Ä´¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ»æ¡ØUSA TODAY¡Ù¤ÎÌ¾Êªµ¼Ô¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ëµ¼Ô¤Ï11Æü¡¢¤½¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤¥Çー¥¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£Á°¤ÎÂÇ¼Ô¤¬Êâ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÂÇÎ¨.526¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÃ«¤È1¡¢2ÈÖ¥³¥ó¥Ó¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥Ù¥Ã¥Ä¡£Áê¼ê¥Ù¥ó¥Á¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂçÃ«¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤ò·É±ó¤ÇÊâ¤«¤»¤Æ¡¢¼¡¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¾¡Éé¤òÁªÂò¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Îºö¤ÏÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£ÊÆ»æ¡ØUSA TODAY¡Ù¤Î¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ëµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á°¤ÎÂÇ¼Ô¤¬·É±ó¤µ¤ì¡¢Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤È¤Î¾¡Éé¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ï23²ó¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Ë¡Ë¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬·É±ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬2²ó¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Êâ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬21²ó¡ÊºòÆü¤Î»î¹ç¤ò´Þ¤à¡Ë¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ìÁê¼ê¥Áー¥à¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡£¤³¤ÎÃË¤¬Èó¾ï¤Ë¾¡Éé¶¯¤¤¤³¤È¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á°¤ÎÂÇ¼Ô¤¬·É±ó¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
ÂÇÎ¨.526¡Ê19ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ¡Ë¡¿ÆóÎÝÂÇ5ËÜ¡¿ËÜÎÝÂÇ1ËÜ¡¿»Íµå3²ó¡¿µ¾Èô¡¿ÂÇÅÀ18
¢£¡ÖºîÀï¤È¤·¤ÆÍý²ò¡×¤â¡Ä¡Ä´¶¾ðÇúÈ¯
¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ëµ¼Ô¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡Ø¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ù¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹ÀìÌç¥µ¥¤¥È¤â¡ÖMLB¥¤¥ó¥µ¥¤¥Àー¤¬·Ù¹ð¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò·É±ó¤·¡¢¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤È¤Î¾¡Éé¤òÁª¤Ö¥Áー¥à¤ÏÍ×Ãí°Õ¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï°ÊÁ°¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÂçÃ«¤¬·É±ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁê¼ê¤ÎºîÀï¤È¤·¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£»ä¤À¤Ã¤Æ¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ë¤ÏÅê¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢ÎÝ¾å¤Ç¡È¤É¤¦¤À¡¢¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤¼¡É¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¥·ー¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥º¤â¥Õ¥£¥êー¥º¤âÂçÃ«·É±óºö¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÃ«¤òÈò¤±¤Æ¤â¥Ù¥Ã¥Ä¤ÇÄË¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Çー¥¿¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÁê¼ê¥Áー¥à¤ÏÂçÃ«¤Î°ìÈ¯¤ò·Ù²ü¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£