¡ÚKNOCK¡¡OUT¡Û¥á¥¤¥ó¤Î¸ÅÂ¼¡¢µ×°æ¤¬·×ÎÌ¥Ñ¥¹¡£¸ÅÂ¼¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÇË²õÎÏ¸«¤»¤ë¡×µ×°æ¡ÖÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Ä¡×
¡¡Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¡ÖKNOCK¡¡OUT¡×¤Ï11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ÖKNOCK¡¡OUT.58¡×¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤È²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡KNOCK¡¡OUT¡½RED¥é¥¤¥Èµé¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¸ÅÂ¼¶©Ê¿¡Ê26¡áFURUMURA¡½GYM¡Ë¤Ï62¡¦45¥¥í¡¢Âè2ÂåKNOCK¡¡OUT¡½BLACK¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦µ×°æÂçÌ´¡Ê20¡áTEAM¡¡TAIMU¡Ë¤Ï62¡¦45¥¥í¤Ç·×ÎÌ¤ò¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤·¤¿¸ÅÂ¼¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ç²¶¤¬ºÇ¶¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£°µÅÝÅª¤ÊÇË²õÎÏ¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Îµ×°æ¤Ë¤Ï¡Ö¼ã¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²Ú¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤·¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü¤ÏÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×¤ÈKO¤Ç¾¡Íø¤·¡¢KNOCK¡¡OUT¤Î¼çÌò¤Ø°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢µ×°æ¤Ï¡Öº£Æü¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥Á¥ê»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤ÏÀäÂÐ¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤Á¤é¤â¶¯µ¤¡£¸ÅÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÌ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸ÅÂ¼Áª¼ê¤âÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¾¡¤Ä¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤é¡¢ÀäÂÐ¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤³¤Î4¿Í¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Ç¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸ÅÂ¼¤È¤Î¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¼«Ê¬¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¤Ï¥á¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£