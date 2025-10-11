演歌歌手の杜このみ（36）が11日、東京・赤坂の草月ホールでデビュー10周年記念公演を行った。チケットは即完売で526人のファンを前に、1時間半のステージで有線演歌歌謡曲チャート第1位を獲得した最新曲「赤い満月（つき）」など24曲を披露した。

2013年にデビュー。今年12周年を迎え、13年目に突入。本来は23年に開催予定だったが、コロナ禍や自身の妊娠出産が重なり延期されていた。開演前の取材で「早く10周年コンサートをやりたいと思っていたので念願の開催。本当にファンの皆さまと“開催しよう”と言ってくれたスタッフへの感謝でいっぱい」とかみしめた。

準備期間には夫で大相撲の高安（35）が協子どもの面倒や家事を担ってくれたという。「洗濯をしてくれたり、ご飯が作れなくて外食になることが多くて申し訳なかったけど“そんなこと気にしないで頑張ってね”と言ってくれた。それが励みになりました」と明かす。妻の一番のファンでありながら身近で支える存在があったの開催となった。

2年遅れで迎えた節目。「節目を開催することができて幸せものだな」としみじみ。次なる目標は夫が汗を流す両国国技館でのコンサートだ「夫とも“凄くやりたい”と話したをしている。目標がかなったら夫婦でデュエットしたい」と青写真を描いた。