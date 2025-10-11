3連休初日のきょうは、台風23号などの影響で太平洋側の一部で雨が強まっています。台風は今後、発達しながら進路を東よりに変えて、あさってには伊豆諸島を直撃するおそれがあります。現在、台風が近づいている鹿児島県の喜界島から中継です。

奄美大島の東にある喜界島です。風速15メートル以上の強風域に入っています。

雨は1時間ほど前から降ったりやんだりを繰り返しています。風ですが、あちらの木が昼ごろより大きく揺れています。

島民の生活に影響が出ています。海の便が欠航しているため、島内のスーパーでは牛乳や卵などが品切れになっています。またホテルでは、連休中の予約のキャンセルが出ています。

台風はあす、西日本の南の海上を進み、あさって、伊豆諸島にかなり接近する見込みです。引き続き警戒が必要です。

それでは今後の進路です。台風23号は速度を上げながら北東へ進み、あさってには伊豆諸島南部を直撃する見込みです。台風22号ほどではありませんが、発達しながら近づくため、伊豆諸島は暴風に厳重な警戒が必要です。

今後の雨と風の予想です。伊豆諸島は台風接近前から激しい雨の降るところがあるでしょう。大雨にも警戒が必要です。八丈島など伊豆諸島南部は、あさって午前中には一段と活発な雨雲がかかり、災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。できるだけ早めの避難行動を心がけてください。