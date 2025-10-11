国内開催の米男子ゴルフツアー「ベイカレント・クラシック・レクサス」３日目（１１日、神奈川・横浜ＣＣ＝パー７１）、２８位から出た松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は、５バーディー、１トリプルボギーの６９と伸ばし切れず、通算４アンダーの２２位につけた。

前半３つ伸ばして勢いに乗ると、１３番パー４で後半最初のバーディーが来る。ここまでノーボギーで４つ伸ばしたが、１４番パー４に落とし穴が待っていた。ティーショットを右に曲げてＯＢとするなど、５オン２パットで痛恨のトリプルボギー。直後の１５番パー４で一つ取り返すも、目指したビッグスコアとはならなかった。

松山は雨中でのプレーについて「タフなコンディションの中、途中までいいゴルフができていたけど、あの１４番だけすごくもったいなかった」と振り返った。その１４番のティーショットに関しては「３日間ずっと右にミスをしているので、いいスイングができればと思っていたけど、やっぱりあと一つ、二つ、欲を言えば三つ伸ばせて終われればというところで、いろんなことを考えながら打ってしまったのは残念」と悔やんだ。

首位に立つザンダー・シャウフェレ（米国）らは通算１２アンダー。最終日に８打差を追う松山は「優勝には相当なスコアを出さなければと思うが、それに近いスコアを出せるように頑張りたい」と意気込んだ。