藤本美貴「早稲田祭2025」でトークショー開催決定 著書に込めた想いも語る【学祭JACK2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】タレントの藤本美貴が、11月1日に早稲田大学15号館402教室にて「人生は続くから私は“まいにち生き返る”学祭JACK2025 in 早稲田祭藤本美貴トークショー」を開催することを発表した。
【写真】藤本美貴、子どもたちの祭り満喫ショット
「学祭JACK2025」は、首都圏の大学生による企画団体「AGESTOCK実行委員会」が主催する、複数大学の学園祭を横断するイベント。2024年は全4大学にて9組の豪華ゲストが出演し、盛況のうちに幕を閉じた。2025年は、早稲田大学、明治大学、東京女子大学、一橋大学の4大学で開催。全7組のゲストによるトークショーに加え、早稲田アリーナでは1組のアーティストによるライブを行う。
早稲田祭1日目には、藤本が出演。子育て世代を中心に多くの共感を得ている彼女。今回のトークショーでは、先日情報解禁となった自身の著書に込められた想いや、執筆の裏側にも迫る。（modelpress編集部）
【名称】人生は続くから私は“まいにち生き返る”学祭JACK2025in早稲田祭藤本美貴トークショー
【日程】2025年11月1日（土）
【開場】16：00／開演17：00
【会場】早稲田大学15号館402教室（〒169−0051東京都新宿区西早稲田1丁目6−1）
【Not Sponsored 記事】
◆藤本美貴、早稲田祭でトークショー開催決定
◆「人生は続くから私は“まいにち生き返る”学祭JACK2025」開催概要
