「今日好き」小國舞羽、美ウエスト大胆披露 迷彩柄＆メタルフレームで「ヤンカワ」着こなし【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】「今日好き」美人、引き締まった美ウエスト
小國はミニ丈のVネックニットを、迷彩柄のボトムス・メタルフレームのメガネ・ベレー帽で「ヤンカワ」に着こなし。ウエストの美しいくびれを大胆に披露していた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。小國は「夏休み編2023」「卒業編2024inセブ島」に参加した。雑誌「Seventeen」（集英社）専属モデルとしても活動している。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
◆小國舞羽、美ウエスト大胆披露
◆「TGC北九州」9回目の開催
