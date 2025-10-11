「突然のお呼ばれ」でも安心！【studio CLIP】オンオフ着られる「優秀アイテム」

突然のお呼ばれ、着たい服がない……。そんなときに備えて、オンオフ着られるきれいめのセットアップを持っていると頼りになります。きちんと感のあるジャケットとボトムスのセットアップを、今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】からピックアップ。お呼ばれやお仕事、オーケージョンシーンにも活躍するうえ、別々にも着られて着こなしの幅も広がります。

マニッシュな雰囲気が漂うジャケット × カーブパンツ

【studio CLIP】「ヘリンボーンジャケット」\7,700（税込）、「ヘリンボーンカーブパンツ」\5,990（税込）

テーラードカラーのジャケットは、クラシック回帰の流れでジャケットに注目が集まる今、一点投入で旬顔コーデに。マニッシュなヘリンボーン生地が、秋らしいムードを演出します。きちんと感がありながらカジュアルにも着まわしやすく、オンオフ問わずオケージョンにも使えるのが優秀ポイント。セットアップ可能なパンツは緩やかなカーブシルエットで今っぽく、セットで着るだけでこなれて見えそうです。

お手入れ楽ちんなきれいめセットアップ

【studio CLIP】「アイロンいらずセットアップ」\13,200（税込）

洗練見えが狙える、ノーカラージャケットとスカーチョのセットアップ。きれいめのブラウスと合わせれば、オケージョンにも着まわせるフェミニンなコーデに。カジュアルに着こなしたいときは、Tシャツと合わせるのがおすすめ。きちんと感がありながら、ゆったりとしたスカーチョがコーデに程よい抜け感を与えてくれます。洗濯機で洗えるうえ、シワができにくい素材を使用しているのも嬉しいポイントです。

