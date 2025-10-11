母「古い家はやめなさい」でも中古の戸建てを購入した私。リノベしようとしたら →『思わぬ落とし穴』が

筆者の友人のお話です。憧れのおしゃれなリノベ住宅を目指して最近中古物件を買ったそうですが、彼女の母は猛反対しました。しかしSNSに上がっている「初心者でも簡単！」を信じて疑わず、頭の中はリノベ後のオシャレなイメージでいっぱいだったそうです。さて憧れのマイホームはどうなったのでしょうか？

SNSで見たから簡単にリノベできるはず！

現在リノベ計画はなかなかスタートラインに立つこともできず、現実の壁に直面しているそうです。夢を追うことに固執せず、現実と折り合いをつけることも大事です。中古物件の購入を考える際は気をつけてください。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

FTNコラムニスト：藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。