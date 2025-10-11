演歌歌手の杜このみが１１日、東京・赤坂の草月ホールで１０周年コンサートを行った。

現在デビュー１３年目の杜だが、１０周年時は結婚や出産、コロナ禍と重なり延期となっていたことから、念願の開催。「節目のコンサートを開催することができて本当に幸せ」と明かし、最新曲の「赤い満月」など２４曲を披露した。

夫で大相撲の小結・高安もこの日、客席から妻の姿を見守った。杜は「夫の協力がなかったら成り立たなかったなと思うくらいすごく手伝ってくれた。洗濯機を回してくれたり『（家事は）気にしなくていいから集中して頑張って』と言ってくれたり…」と夫のサポートに感謝した。

悲願の１０周年コンサートを終えて、次なる目標について「国技館でのコンサートをすごくやりたいっていうのを夫とも話をしています」と高安の“ホーム”での興行を熱望。「今回のコンサートがすぐにソールドアウトになって『買えなかった』という方も多かった。国技館コンサートを目標に頑張っていきたいなと思いますし、その国技館コンサートがかなった時には夫婦でもデュエットしたい」と夢プランを掲げていた。