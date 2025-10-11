◆米男子プロゴルフツアー ベイカレント・クラシック・レクサス 第３日（１１日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）

雨の中、第３ラウンドが行われ、３９位で出た米沢蓮（パルコホーム）が７バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６５をマークして通算７アンダーとし、日本勢トップの１０位に浮上した。首位とは５打差。同じ横浜ＣＣで開催された昨年の国内ツアー「横浜ミナトチャンピオンシップ」を勝っている２６歳は「ティーもいくつか違うし、レイアウトも違う。違うコースを回っているようだけど、相性はいいと思う」と３日間の戦いを振り返った。

前身の日本開催の「ＺＯＺＯチャンピオンシップ」で初出場だった昨年大会は２２位だった。「去年も出させてもらって、今年は『いい経験』で終わりたくない。去年よりも自信をもってここまで戦ってこられた」という。「今年に入ってドライバーがすごくいいので、自信を持って打てている」。この日のフェアウェーキープ率は１００％で全体１位。３日間を通しても８８・８９％の１位で、パーオン率も７５・９３％でトップを誇っている。

将来的な米ツアー挑戦を考えている。「自分がこれから目指すにあたって、今後何が必要かということを確認するにはこれ以上ない舞台。全力で一つでも上の順位を目指しながら、勉強したい」と語り、最終日に向けて「特に変えるところもないし、ゲームには自信をもってやれている。一つでも多くのことを吸収できるように全力でやりたい」と意気込んだ。