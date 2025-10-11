timeleszの松島聡さん（27）と篠塚大輝さん（23）が、12日に放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』で、ブドウ栽培に挑戦。記録的猛暑からブドウを守るため奮闘します。

大都会・新宿の屋上にあるDASH のベース基地でスタートしたプロジェクト、松島さん念願のブドウ作りには、新たな仲間として篠塚さんが参戦。リーダー・城島茂さん（54）から激励のメッセージをもらった篠塚さんは、「できることからひとつずつやっていこうと思います」と決意を語りました。

初仕事となったのは、新宿の屋上に吹く強烈な風と暑さからブドウを守るためのブドウ棚づくり。篠塚さんが初めての作業に戸惑いながらも、「理解した！」「オモろ！」と大奮闘する姿に、松島さんも「早いな習得が」と感心した様子を見せました。

しかし、夏本番の8月、記録的猛暑の影響でブドウが大ピンチに。松島さんは、ブドウを守るため奔走しながらも「DASH史上一番キツい！」と本音をこぼしました。

また、番組ではTravis Japanの松田元太さん（26）が挑む新宿カカオ栽培計画もスタート。番組開始30年で初めてのカカオ栽培に挑みます。

松島さんたちが奮闘する『ザ！鉄腕！DASH!!』は、日本テレビ系で12日の午後7時から放送です。