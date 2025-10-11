『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』WEB予告映像は神谷浩史ナレーション 1号のお面被った写真公開
テレビアニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』第2話「私はタックル」のWEB予告映像が公開された。テレビ放送や配信時の予告と違い、特別ナレーションがついた映像で、今回ナレーション役は、特撮好きでも知られる声優・神谷浩史が務めた。
【動画】1号のお面被る神谷浩史！『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』予告映像
WEB予告内では、撮りおろしナレーションと共に、アニメの最新映像を見ることができる。当時放送されていた『仮面ライダー』（1971年〜1973年）の次回予告を彷彿させるナレーションになっており、今後の話数もすべて神谷が担当。同時にナレーション収録時に撮影された、仮面ライダー1号のお面を被った神谷浩史の写真も公開となった。
『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、40歳になっても本気で「仮面ライダー」になろうとしていた主人公の東島丹三郎(とうじまたんざぶろう)が、その夢を諦めかけた時、世間を騒がす「偽ショッカー」強盗事件に巻き込まれるストーリー。「仮面ライダー」を愛しすぎる大人たちによる“本気の仮面ライダーごっこ”が描かれている。
【動画】1号のお面被る神谷浩史！『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』予告映像
WEB予告内では、撮りおろしナレーションと共に、アニメの最新映像を見ることができる。当時放送されていた『仮面ライダー』（1971年〜1973年）の次回予告を彷彿させるナレーションになっており、今後の話数もすべて神谷が担当。同時にナレーション収録時に撮影された、仮面ライダー1号のお面を被った神谷浩史の写真も公開となった。
『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、40歳になっても本気で「仮面ライダー」になろうとしていた主人公の東島丹三郎(とうじまたんざぶろう)が、その夢を諦めかけた時、世間を騒がす「偽ショッカー」強盗事件に巻き込まれるストーリー。「仮面ライダー」を愛しすぎる大人たちによる“本気の仮面ライダーごっこ”が描かれている。