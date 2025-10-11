『鉄腕！DASH!!』、新宿2大計画始動 松田元太はカカオ栽培、松島聡＆篠塚大輝はブドウ栽培
あす12日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00〜後7：58）では「新宿DASH！」の2大計画が始動する。
【番組カット】新しい仲間・篠塚大輝参戦！松島聡とバナナ栽培
南国班長･松田元太（Travis Japan）が挑む「新宿カカオ栽培計画」がスタート。番組開始30年で初の挑戦となる。チョコレートの原料カカオの生産地は、高温高湿の熱帯雨林。しかし、近年の異常気象の影響でカカオ不足が深刻化し、2050年までにカカオの木は絶滅するとまでいわれている。このままでは世界からチョコレートが消えてしまうという危機的状況に、新宿バナナの栽培に成功した松田が「俺が新宿カカオ、作ります！」と一念発起する。
カカオ栽培をイチから学ぶため、数少ない国産カカオを栽培する人物“Mr.カカオ”に会いに宮崎県へ。カカオは一体どのようにしてできるのか、途方もない栽培方法を目の当たりにした松田は「マジっすか…ちょっと待って…」と心が折れそう。しかし、手間暇かけて育てられたカカオがチョコになる過程に感動し、「どハマりした！」とすっかりカカオのとりこに。お裾分けしてもらったカカオの苗を新宿に持ち帰り、いよいよカカオ栽培を開始する。
さらに、新宿で育てていたあの“果実の王様”がついに完熟。「うひょ〜！」「あっま！」奇跡の激甘果実にしゃぶりつく。
一方、新宿の屋上にあるDASHのベース基地でスタートしたもうひとつのプロジェクトである松島聡（timeesz）のブドウ作り」には、新たな仲間･篠塚大輝（timelesz）が参戦する。リーダー・城島茂から激励のメッセージをもらった篠塚は「できることからひとつずつやっていこうと思います」と決意する。
篠塚の初仕事は、新宿の屋上に吹く強烈な風と暑さからブドウを守るブドウ棚づくり。初めての作業に戸惑いながらも、「理解した！」「オモろ！」と大奮闘する篠塚に、松島も「早いな習得が」と感心する。しかし、夏本番の8月、記録的猛暑の影響でブドウが大ピンチに。ブドウを守るため大奔走する松島も「DASH史上一番キツい！」と限界が近づく。
