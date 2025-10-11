¾®·ª½Ü¡õ¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡¢¡Ö³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×Î¢Â¦¤ËÌ©Ãå¤·¤¿±ÇÁü¸ø³«¡¡¼«Á³ÂÎ¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î¶õµ¤´¶¤Ë»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤³¤ê
¡¡´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç9·î17Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î±Ç²èº×¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡£º£Ç¯¤Ï¡Ò¥ª¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉôÌç¡Ó¤ËNetflixÆüËÜºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤¬Æ±»þ¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢³Æ¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ä¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³ø»³¤ÎÌë·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤â
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Î¼ç±é¡¦¾®·ª½Ü¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÊÂ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤Ï¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎSNSÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¥±¥ß¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤¤¡×¡Öº£Ç¯¤¤¤Á¤Ð¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¾®·ª½Ü¡×¡Ö¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Netflix¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¡È³ø»³¤Ç¤ÎÁÇ¤Î»Ñ¡É¤ò¼ý¤á¤¿Ì©Ãå±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±Ç²èº×¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¸«¤»¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ä¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°§»¢¤ò´Ú¹ñ¸ì¤Ç·üÌ¿¤ËÎý½¬¤¹¤ë¾®·ª¤Î»Ñ¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Ð¤ÇÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸«¼é¤ë¥Ò¥ç¥¸¥å¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±ÍÍ¤ËÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¶õµ¤´¶¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±ÇÁü¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢±Ç²èº×ºÇ½ªÆü¤ÎÌë¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤¬³ø»³¤ÎÌë·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤â¡£ºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢»£±Æ¤òÄÌ¤·¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡È¤Õ¤¿¤ê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¥±¥ß¡É¤ò¤³¤ì¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â²¿ÅÙ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ïº£·î16Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£
