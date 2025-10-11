赤ちゃんがハイハイしている様子を、そばで見守っていたワンコ。その後、赤ちゃんの異変に気づくと、飼い主さんに報告にきてくれて…？ワンコのお兄ちゃんぶりが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万回再生を突破しています。

【動画：『ハイハイできるようになった赤ちゃん』のそばに、犬が寄り添って…尊すぎる『優しい見守りの光景』】

ワンコが赤ちゃんを見守る光景にほっこり

Instagramアカウント「marumaru_0401」に投稿されたのは、コーギーの「まる」君と飼い主さんの赤ちゃん「かなた」ちゃんの微笑ましい日常です。まる君は面倒見の良いお兄ちゃんで、いつも赤ちゃんを気にかけてくれているそう。

この日も赤ちゃんがハイハイしている様子を、そばで見守っていたまる君。床に伏せて赤ちゃんと同じ目線になり、優しい眼差しを向けている姿に心が温かくなります。

赤ちゃんの異変に気づいたら…？

そのうち赤ちゃんが「あ゙～」と声を上げながら、まる君に近づいてきたそう。異変に気づいたまる君は、サッと立ち上がって赤ちゃんのもとへ。そして「どうした？」とうかがうような素振りを見せたとか。

「ちょっと待っててね」とばかりに赤ちゃんの足をまたいで、飼い主さんのそばにやってきたまる君。赤ちゃんの方を見てから、飼い主さんをじっと見つめて何かを訴えたそう。

ワンコのお兄ちゃんぶりに絶賛の声

まる君はすぐに赤ちゃんのそばに戻ったかと思うと、お尻の匂いをクンクン…。どうやら「オムツ変えてあげた方がいいかも！」と、飼い主さんに教えてくれたようです。

ただ赤ちゃんを見守っているだけでも偉いのに、オムツチェックと報告までしてくれるとは…！まる君のような優しくて頼もしいお兄ちゃんがいたら、飼い主さんも心強いですね。

この投稿には「なんていい子」「素晴らしい」「ウチにもまる君が居たら良かった」「可愛い兄弟に一目惚れしてしまいました」といったコメントが寄せられています。

その後も赤ちゃんはまる君に見守られながらすくすく成長し、現在は「いい子だね～」とまる君を撫でてくれる優しい男の子に育っているそうです。仲良し兄弟の微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「marumaru_0401」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「marumaru_0401」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。