エジプト、アルジェリアがW杯出場決定 過酷なアフリカ予選もいよいよ最終節へ
2023年11月から始まったワールドカップアフリカ予選も、いよいよ最終局面を迎える。
6チームずつ9組に分けられ、各組1位がワールドカップ出場、各組2位のうち上位4チームが11月のプレイオフへ進出し、勝者が大陸間プレーオフに進出するという非常に過酷なレギュレーションのアフリカ予選。先月9月の段階でモロッコ、チュニジアの2カ国が出場を決めているが、今節新たに2カ国の出場国が決まった。
続いてアルジェリア。ここまで6勝1分1敗勝ち点19と、2位のウガンダと4ポイント差をつけるアルジェリアはソマリアと対戦。元マンチェスター・シティのMFリヤド・マフレズの2得点もあり、アルジェリアが3−0で快勝。2014年ブラジル大会以来の本大会出場が確定した。なお、この試合で元フランス代表MFジネディーヌ・ジダンの息子、GKルカ・ジダンがベンチ入りを果たした。
これにてアフリカから現在4カ国の出場が決定。グループBではセネガルが勝ち点18で首位、2位に勝ち点16でコンゴ民主共和国代表がつけている状況だ。今節、セネガルはアウェイで南スーダンと対戦し5−0の圧勝。同時に2位のコンゴ民主共和国もアウェイでトーゴに勝利し、この結果両チームに勝ち点3が加わり順位は変わらず。最終節ではセネガルがホームでモーリタニアと、コンゴ民主共和国はホームでスーダンと対戦し、セネガルは勝てば出場が確定する。グループI首位のガーナも同じような状況で、最終節で勝利すれば問答無用で出場が決定。引き分けの場合は2位のマダガスカルが大量得点で勝利しなければ出場が確定する。
グループF首位のコートジボワールはアウェイでセーシェルと対戦し7−0で勝利。予選無失点もキープして最終節に臨むことに。そのコートジボワールを1ポイント差で追うガボンも、エースのFWピエール・エメリク・オーバメヤンが4ゴールの活躍を見せガンビアに勝利。ただ、オーバメヤンがこの試合で退場処分を受けてしまい、最終節は不在となってしまった。
そして初のワールドカップ出場が目の前まで迫っているグループD首位のカーボベルデは、今節勝てば他会場の結果に関係なく出場が確定する状況だ。しかしリビアと3−3のドローに終わり最終節へと持ち越し。一方2位のカメルーンはこの結果に救われ、モーリシャスに勝利したことで首位との勝ち点差を2ポイント縮めた。しかしそれでも状況は厳しく、最終節勝利は必須でカーボベルデが引き分け以下の場合、逆転で出場が確定する。
タレントを揃えるナイジェリアはレソトに2−1で勝利し最終節へ。先日処分を受け勝ち点が3ポイント減少し2位に転落した南アフリカが、ジンバブエと引き分けたことでその差は1ポイントに縮まった。しかし首位のベナンがルワンダに勝利したため順位は変わらず、首位とは3ポイント差のまま。出場権争いはこの3カ国に絞られ、最終節でナイジェリアはベナンと直接対決を迎える。
運命のアフリカ予選最終節は現地時間12日から15日にかけて行われる。なおアフリカ予選はFIFA+で視聴が可能だ。
【アフリカ予選順位表】 ⭐︎は出場決定
グループA
1位 エジプト（勝ち点23/得失点差+17）⭐︎
2位 ブルキナファソ（18/+13）
3位 シエラレオネ（12/+1）
4位 ギニアサビウ（10/-1）
5位 エチオピア（9/-3）
6位 ジブチ（1/-27）
グループB
1位 セネガル(21/+15）
2位 コンゴ民主共和国(19/+8）
3位 スーダン(13/+3）
4位 トーゴ(7/-5）
5位 モーリタニア(7/-5）
6位 南スーダン(4/-16）
グループC
1位 ベナン（17/+5）
2位 南アフリカ（15/+3）
3位 ナイジェリア（14/+3）
4位 ルワンダ（11/-1）
5位 レソト（9/-4）
6位 ジンバブエ（5/-6）
グループD
1位 カーボベルデ（20/+5）
2位 カメルーン（18/+12）
3位 リビア（15/+2）
4位 アンゴラ（11/+1）
5位 モーリシャス（5/-10）
6位 エスワティニ（3/-10）
グループE
1位 モロッコ（21/+19）⭐︎
2位 ニジェール（12/±0）
3位 タンザニア（10/-1）
4位 ザンビア（9/+1）
5位 コンゴ共和国（1/-19）
-エリトリア（予選辞退）
グループF
1位 コートジボワール（23/+22）
2位 ガボン（22/+11）
3位 ケニア（12/+7）
4位 ガンビア（10/+2）
5位 ブルンジ（10/+2）
6位 セーシェル（0/-44）
グループG
1位 アルジェリア（22/+15）⭐︎
2位 ウガンダ（18/+6）
3位 モザンビーク（15/-4）
4位 ギニア（14/+3）
5位 ボツアナ（9/-4）
6位 ソマリア（1/-16）
グループH
1位 チュニジア（25/+19）⭐︎
2位 ナミビア（15/+6）
3位 リベリア（14/+2）
4位 マラウイ（10/-1）
5位 赤道ギニア（10/-4）
6位 サントメ・プリンシペ（0/-22）
グループI
1位 ガーナ（22/+16）
2位 マダガスカル（19/+8）
3位 マリ（15/+8）
4位 コモロ（15/±0）
5位 中央アフリカ（5/-14）
6位 チャド（1/-18）