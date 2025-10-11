2023年11月から始まったワールドカップアフリカ予選も、いよいよ最終局面を迎える。



6チームずつ9組に分けられ、各組1位がワールドカップ出場、各組2位のうち上位4チームが11月のプレイオフへ進出し、勝者が大陸間プレーオフに進出するという非常に過酷なレギュレーションのアフリカ予選。先月9月の段階でモロッコ、チュニジアの2カ国が出場を決めているが、今節新たに2カ国の出場国が決まった。





まずはエジプト。ホームで行われたジブチとの対戦で3−0で勝利し、2018年のロシア大会以来2年ぶりとなる本大会出場を決めた。この試合リヴァプールFWモハメド・サラーが2ゴールを奪う活躍を見せ、1試合を残して1位を確定。ホームでワールドカップ出場が決まった。続いてアルジェリア。ここまで6勝1分1敗勝ち点19と、2位のウガンダと4ポイント差をつけるアルジェリアはソマリアと対戦。元マンチェスター・シティのMFリヤド・マフレズの2得点もあり、アルジェリアが3−0で快勝。2014年ブラジル大会以来の本大会出場が確定した。なお、この試合で元フランス代表MFジネディーヌ・ジダンの息子、GKルカ・ジダンがベンチ入りを果たした。これにてアフリカから現在4カ国の出場が決定。グループBではセネガルが勝ち点18で首位、2位に勝ち点16でコンゴ民主共和国代表がつけている状況だ。今節、セネガルはアウェイで南スーダンと対戦し5−0の圧勝。同時に2位のコンゴ民主共和国もアウェイでトーゴに勝利し、この結果両チームに勝ち点3が加わり順位は変わらず。最終節ではセネガルがホームでモーリタニアと、コンゴ民主共和国はホームでスーダンと対戦し、セネガルは勝てば出場が確定する。グループI首位のガーナも同じような状況で、最終節で勝利すれば問答無用で出場が決定。引き分けの場合は2位のマダガスカルが大量得点で勝利しなければ出場が確定する。グループF首位のコートジボワールはアウェイでセーシェルと対戦し7−0で勝利。予選無失点もキープして最終節に臨むことに。そのコートジボワールを1ポイント差で追うガボンも、エースのFWピエール・エメリク・オーバメヤンが4ゴールの活躍を見せガンビアに勝利。ただ、オーバメヤンがこの試合で退場処分を受けてしまい、最終節は不在となってしまった。そして初のワールドカップ出場が目の前まで迫っているグループD首位のカーボベルデは、今節勝てば他会場の結果に関係なく出場が確定する状況だ。しかしリビアと3−3のドローに終わり最終節へと持ち越し。一方2位のカメルーンはこの結果に救われ、モーリシャスに勝利したことで首位との勝ち点差を2ポイント縮めた。しかしそれでも状況は厳しく、最終節勝利は必須でカーボベルデが引き分け以下の場合、逆転で出場が確定する。タレントを揃えるナイジェリアはレソトに2−1で勝利し最終節へ。先日処分を受け勝ち点が3ポイント減少し2位に転落した南アフリカが、ジンバブエと引き分けたことでその差は1ポイントに縮まった。しかし首位のベナンがルワンダに勝利したため順位は変わらず、首位とは3ポイント差のまま。出場権争いはこの3カ国に絞られ、最終節でナイジェリアはベナンと直接対決を迎える。運命のアフリカ予選最終節は現地時間12日から15日にかけて行われる。なおアフリカ予選はFIFA+で視聴が可能だ。【アフリカ予選順位表】 ⭐︎は出場決定グループA1位 エジプト（勝ち点23/得失点差+17）⭐︎2位 ブルキナファソ（18/+13）3位 シエラレオネ（12/+1）4位 ギニアサビウ（10/-1）5位 エチオピア（9/-3）6位 ジブチ（1/-27）グループB1位 セネガル(21/+15）2位 コンゴ民主共和国(19/+8）3位 スーダン(13/+3）4位 トーゴ(7/-5）5位 モーリタニア(7/-5）6位 南スーダン(4/-16）グループC1位 ベナン（17/+5）2位 南アフリカ（15/+3）3位 ナイジェリア（14/+3）4位 ルワンダ（11/-1）5位 レソト（9/-4）6位 ジンバブエ（5/-6）グループD1位 カーボベルデ（20/+5）2位 カメルーン（18/+12）3位 リビア（15/+2）4位 アンゴラ（11/+1）5位 モーリシャス（5/-10）6位 エスワティニ（3/-10）グループE1位 モロッコ（21/+19）⭐︎2位 ニジェール（12/±0）3位 タンザニア（10/-1）4位 ザンビア（9/+1）5位 コンゴ共和国（1/-19）-エリトリア（予選辞退）グループF1位 コートジボワール（23/+22）2位 ガボン（22/+11）3位 ケニア（12/+7）4位 ガンビア（10/+2）5位 ブルンジ（10/+2）6位 セーシェル（0/-44）グループG1位 アルジェリア（22/+15）⭐︎2位 ウガンダ（18/+6）3位 モザンビーク（15/-4）4位 ギニア（14/+3）5位 ボツアナ（9/-4）6位 ソマリア（1/-16）グループH1位 チュニジア（25/+19）⭐︎2位 ナミビア（15/+6）3位 リベリア（14/+2）4位 マラウイ（10/-1）5位 赤道ギニア（10/-4）6位 サントメ・プリンシペ（0/-22）グループI1位 ガーナ（22/+16）2位 マダガスカル（19/+8）3位 マリ（15/+8）4位 コモロ（15/±0）5位 中央アフリカ（5/-14）6位 チャド（1/-18）