◇ラグビー 関東大学対抗戦 早大３９―１３筑波大（１１日・大和）

昨季の対抗戦王者・早大は、筑波大を３９―１３で下して３連勝。初戦から明大（２８〇２４）、慶大（２１〇１２）を破り、２連勝だった筑波大との無敗対決を制した。

先制したのは筑波大。前半２分、ＳＯ楢本幹志朗が右中間約４０メートルのＰＧを決めて３―０。同８分、早大は敵トライエリア内でこぼれたボールをプロップ杉本安伊朗が抑えてトライ。ＣＴＢ野中健吾がキックも決めて７―３と逆転する。早大は同１６分、２８分とＰＧで加点して１３―３。前半終了間際には、ＦＢ矢崎由高が相手の守りごと押し込んでトライを挙げ、２０―３で前半を折り返した。

後半は４分、筑波大のＳＯ楢本がＰＧを沈めて６―２０。堅守でトライこそ許さない早大は同２３分、ＳＯ服部のゲインから走り込んだロックの新井瑛大が追加点。キックも決まり２７―６と突き放す。同３３分には、敵陣２２メートル外でボールを受けたＦＢ矢崎が駆け抜け、ダメ押しのこの試合２トライ目。早大が昨季対抗戦王者が力の差を見せつけ、筑波大に３９―１３で勝利。無傷の３連勝とした。