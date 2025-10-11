AKB48小栗有以、へそ出しコーデで香港満喫「女神」「きれいなウエスト」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/11】AKB48の小栗有以が10月10日、Instagramを更新。へそ出しショットを披露し、話題となっている。
【写真】AKB48センター、香港でのへそ出しコーデ
小栗は「香港旅」とコメントを添え、クロップ丈のトップスから美しいウエストラインをのぞかせた、へそ出し私服ショットを公開。キャップをかぶり、ベージュのノースリーブトップスにライトブルーのバギーデニム合わせたコーディネートで、抜群のスタイルが際立っている。
この投稿に、ファンからは「女神」「きれいなウエスト」「スタイル抜群」「かわいすぎる」「へそ出しキュート」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
