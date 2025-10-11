小栗有以（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/11】AKB48の小栗有以が10月10日、Instagramを更新。へそ出しショットを披露し、話題となっている。

【写真】AKB48センター、香港でのへそ出しコーデ

◆小栗有以、香港満喫ショット公開


小栗は「香港旅」とコメントを添え、クロップ丈のトップスから美しいウエストラインをのぞかせた、へそ出し私服ショットを公開。キャップをかぶり、ベージュのノースリーブトップスにライトブルーのバギーデニム合わせたコーディネートで、抜群のスタイルが際立っている。

◆小栗有以の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「女神」「きれいなウエスト」「スタイル抜群」「かわいすぎる」「へそ出しキュート」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】