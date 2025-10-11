しなこ「TGC」初出演だった昨年の「TGC北九州」回顧 新曲「ユニコーンパーティー」も初披露【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】クリエイターのしなこが11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
「チャンスを掴んで離さない」しなこの性格を表した新曲『ユニコーンパーティー』を初披露。「めちゃくちゃ緊張しているんですけど…」と少し噛んでしまうお茶目な一面を見せていた一方で、楽曲が始まるとダイナミックな振付で元気よくランウェイを前進し、堂々としたパフォーマンスで沸かせた。ラストは「皆さん！お菓子食べたあとは何するんですかー？」と大きな声で呼びかけ、疾走感溢れる『歯ラ歯ラ』のパラパラダンスで最高潮に盛り上げていた。
【Not Sponsored 記事】
【写真】しなこ、新曲初披露の瞬間
◆しなこ、新曲初披露
おなじみの可愛らしいフリル衣装で登場したしなこのステージは、激しいロックダンスがインパクトを与える代表曲『しなこワールド』から幕開け。しなこは笑顔で「TGCにずっと出てみたくて初めて出たのがここ『TGC北九州』の1年前」と昨年の「TGC北九州」が思い入れ深い「TGC」初出演だったと振り返った。
◆「TGC北九州」9回目の開催
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
◆しなこセットリスト
M1.しなこワールド
M2.ユニコーンパーティー
M3.歯ラ歯ラ
