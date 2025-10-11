よゐこ濱口優「チャンス学校チェンジ科」出演きほ＆天海りこらに教えられるのは「無人島での生活くらい」【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】お笑いコンビ・よゐこの濱口優が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】よゐこ濱口優、6年ぶり「TGC」出演
濱口は、ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）のステージに登場。「TGC北九州」には初出演、「TGC」にも6年ぶりの出演となった。ランウェイでは同番組に出演している今井アンジェリカとコスプレ衣装で闊歩した。
さらに番組出演者のきほ、同番組から誕生したガールズグループ「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」のリーダー天海りこらとトークを展開。同番組の講師として今後出演を予定している濱口は、意気込みを聞かれると「僕が教えられることは無人島での生活くらいでどうかなと思いますけど…（笑）。あと、過酷なロケの過ごし方とか」と話して笑いを誘った。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
◆濱口優「チャンス学校チェンジ科」出演に意気込み
◆「TGC北九州」9回目の開催
