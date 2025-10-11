第1子妊娠中・日テレ郡司恭子アナ、スラリ美脚際立つ私服コーデ披露「今年よく履いたアイテム」
【モデルプレス＝2025/10/11】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが10月10日、自身のInstagramを更新。軽やかな私服コーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】郡司恭子アナ「脚がきれい」レギンスコーデ披露
郡司アナは「秋めいてきた…の前に！今年よく履いたアイテム、レギンス Aライントップスやビッグシルエットに合わせて…」と自身のコーディネートについて説明。白のAライントップスにブラックのレギンスを合わせた装いで、ほっそりとした腕とスラリとした脚のラインが際立つコーディネートとなっている。
この投稿には「センス抜群」「真似したいカジュアルコーデ」「脚がきれい」「スタイル良すぎ」「さすがのオシャレ」「何でも似合う」などの反響が寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。8月1日には第1子の妊娠を発表し、秋より産休に入ることを伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】郡司恭子アナ「脚がきれい」レギンスコーデ披露
◆郡司恭子アナ、美しい脚が際立つコーデ公開
郡司アナは「秋めいてきた…の前に！今年よく履いたアイテム、レギンス Aライントップスやビッグシルエットに合わせて…」と自身のコーディネートについて説明。白のAライントップスにブラックのレギンスを合わせた装いで、ほっそりとした腕とスラリとした脚のラインが際立つコーディネートとなっている。
◆郡司恭子アナの投稿に反響
この投稿には「センス抜群」「真似したいカジュアルコーデ」「脚がきれい」「スタイル良すぎ」「さすがのオシャレ」「何でも似合う」などの反響が寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。8月1日には第1子の妊娠を発表し、秋より産休に入ることを伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】