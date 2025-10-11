Ä¶ÆÃµÞ¥¢¥í¥Ï¡¢¿Æ»Ø¤Ç¿°¿¡¤¦¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»ÅÁð¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡ÚTGCËÌ¶å½£2025¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/11¡ÛÄ¶ÆÃµÞ¤Î¥¢¥í¥Ï¡Ê¹â¾¾¥¢¥í¥Ï ¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬11Æü¡¢Ê¡²¬¡¦ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGCËÌ¶å½£2025¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶ÆÃµÞ¥¢¥í¥Ï¤Î¸ÄÀÇÉ¥¹¥¿¥¤¥ë
¹â¾¾¤Ï¸ÄÀÅª¤Ç¼«Í³¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ëÊÁ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ü¥È¥à¥¹¤ò¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÄù¤á¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ø¤Ç¿°¤ò¿¡¤¦¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»ÅÁð¤Ç»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖTGC¡×ÃÏÊýºÇÂ¿9²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖTGCËÌ¶å½£2025¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖFlourish¡×¡£½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïã·Æ£ÈôÄ»¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢±Ç²è¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡×¤«¤éáÄ¿¿¤¢¤ß¡õã·Æ£½á¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢ÇÐÍ¥¡¢½÷Í¥¤¿¤Á¡£FANTASTICS¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢FRUITS ZIPPER¤äME:I¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤È±§³ÀÈþÎ¤¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»ÅÁð¤ÇÌ¥Î»
¢¡¡ÖTGCËÌ¶å½£¡×9²óÌÜ¤Î³«ºÅ
