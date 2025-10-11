新しいアルミ製シャシーにBMWのV8

無二の個性で、1930年代から確かな支持を集めてきた伝統のモーガン。大きな変化には、小さくないリスクが伴う。1963年に投入されたプラス4 プラスは、同社の期待を裏切る結果に終わった。約40年も、次の機会を伺うことになったほど。

【画像】BMW V8で満ちる体験 エアロ8 プラス6に4 最新スーパー3とスーパースポーツも 全153枚

満を持して登場したのが、エアロ8。シャシーにはコーティングされたアルミニウム材を採用し、高精度にレーザーカットされ、接着剤で組み立てられた。フランス南部のミラマ・サーキットを使用し、操縦性と快適性の調整へ時間も割かれた。



モーガン・エアロ8（2000〜2019年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

ボディパネルは職人の手打ちではなく、外注先へ依頼。アルミ板を400度に加熱し、圧縮空気で成形する、スーパーフォーミング加工で仕上げられた。しかし、軽量・強固なボディフレームには、従来どおり木材（アッシュ）を使用。伝統の継承が主張された。

エンジンを提供したのはBMW。当時の740iに載っていた4.4L V8ユニットをベースに、スポーツカーへ相応しい性能が引き出された。ABSやトラクション・コントロールはなかったが、サイドウインドウとエアコン、クルーズコントロールは備わった。

寄り目はシリーズ3で矯正 部品入手が課題

シリーズ1のヘッドライトはフォルクスワーゲン譲りで、寄り目の表情は意図したものではなかった。2004年のシリーズ2で、ボディを拡幅。その直後のシリーズ3では、当初の想定通りミニ譲りのヘッドライトを獲得し、目つきは矯正された。

エアロ8は、2002年と2004年にルマンへ挑み、クラス優勝を果たす。2005年には、学生だったデザイナーのマット・ハンフリーズ氏の提案で、ファストバックボディのエアロマックスが登場。2007年にはAT仕様も追加され、2019年まで生産は続いた。



モーガン・エアロ8（2000〜2019年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

スタイリングの印象深さは、今でも変わらない。近年も現実的な価格で流通しているが、部品の入手が大きな課題。熱心なオーナーは、スペアパーツをガレージへ一式揃えている。後期型の方が、車内は広く乗り心地に優れ、日常との親和性は高い。

グランドツアラー的な余裕ある走りと、素晴らしいサウンドで、ステアリングホイールを握れば多くの人が満たされるはず。手のひらへ伝わる感触は、だいぶ希薄でも。

オーナーの意見を聞いてみる

救急救命士だったジェレミー・ヤング氏は、セカンドキャリアとしてクラシックカーのレストアを手掛けている。「兄が突然亡くなり、テスラを遺してくれました。そのお金でボクスター GTSを入手したのですが、故障が多くプラス8を選んだんです」

「信頼性は、プラス8の方が遥かに高いです。走行距離は11万kmを超えたところ。クライスラー・インフェルノ・レッドに塗られたプラス8は、これ1台だけのようです」



モーガン・エアロ8（2000〜2019年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

「センターコンソールにある、タイヤのエア圧モニターは故障。リアのスクリーンは、ソフトトップを新調した職人の紹介で、5枚入手しました。1枚はスペアで保管してあります。ダッシュボードの傷を磨いたら、模様が消えちゃったんですよね」

英国で掘り出し物を発見 モーガン・エアロ8 シリーズ1（英国仕様）

登録：2002年式 走行：2万6300km 価格：5万6995ポンド（約1129万円）

ロータスチタニウム・シルバーのボディと、マルベリー・レザーのインテリアのコントラストが美しい初期型。走行距離が短く、製造時の写真記録まで残っている。この価格帯としては、最高水準の状態にあるといって良い。



モーガン・エアロ8 シリーズ1（2002年式／英国仕様）

センターロックのOZ社製マグネシウムホイールと、ブラックのソフトトップも新品のよう。レザー製のグローブボックスとバッグも付帯する。

モーガン・エアロ8 シリーズ5（英国仕様）

登録：2016年式 走行：1万8100km 価格：8万7500ポンド（約1733万円）

エンジンは後期の4.8Lで、走行距離は驚くほど短い。アイボリーのボディにリケン・グリーンのレザー・インテリア、ブラックの19インチ・アルミホイールとフロントグリルのコーディネートがスタイリッシュ。ウッドのトリムも美しい。

グリーンのソフトトップは好状態で、エアコンとシートヒーターはしっかり機能するとのこと。サイドマフラーが、V8らしいサウンドを耳元で奏でるはず。

購入時の注意点や弱点、スペックは、モーガン・エアロ8 UK版中古車ガイド（2）にて。