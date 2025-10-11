ナインティナインの岡村隆史が９日深夜に放送されたニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に出演した。

岡村はこの日配信がスタートした、フジテレビ系「めちゃ×２イケてるッ！」の「オファーシリーズ」最新作である「めちゃ×２メチャってるッ！」についてトークを展開。２３年１０月にアキレス腱を断裂したのが、同番組の収録中だったことを明かした。

「『バチーン！』と音がしまして、歩けるんですけど感覚がない。初めての経験でした」と、生々しい状況を語った。

収録初日の出来事にショックを受けつつも、当時、その出来事自体は「あまり大ごとにならなかった」という。岡村はその理由を「ちょうどフジモンが事故を起こしまして」と、ＦＵＪＩＷＡＲＡ・藤本敏史の事故であると明かした。

その理由に相方・矢部浩之も「あ、フジモンがダーンしたんや」と納得。岡村は「フジモンの方がダーンってなって、岡村のアキレス腱ダーンがちょっと薄れて、なんでアキレスダーンしたんやみたいなのが、ふわーっとなった」と、当時を振り返っていた。