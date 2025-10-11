【SVリーグ】大阪マーヴェラス 1ー3 ヴィクトリーナ姫路（10月10日・女子第1節）

【映像】美人すぎるアイドルの始球式で衝撃光景（正面アップ）

人気アイドルが女子バレーボールの開幕戦で始球式を務めると、まるでコントのような光景がコート上に広がりファン騒然。その一方「ポニーテール最高」「透明感がすごい」「美人だな」などの反響も相次いだ。

大同生命SVリーグ女子は10月10日に2025-26シーズンの開幕を迎え、初代女王・大阪マーヴェラスがヴィクトリーナ姫路と対戦。この試合の始球式には、バレーボール経験者としても知られる日向坂46・小坂菜緒が登場。ABEMAの中継ではゲストの櫻坂46・田村保乃も「頑張ってください！」とエールを送り、記念すべき瞬間を迎えた。

アリーナの観客に見守られる中で放ったサーブはネットに引っかかり惜しくも失敗してしまったものの、もう一度トライすると、2球目は見事なフローターサーブを成功させる。そしてボールが相手コートに到達したところで、場内が沸き上がる瞬間が訪れた。

なんと、姫路の選手たちが一斉にフライングレシーブの形で倒れてコート中央にザザーっと飛び込み、小坂の“華麗なるサービスエース”を演出してみせたのだ。

まるでコントのようでもあるシーンは、ABEMAのファンやSNSでも話題を集め「ポニーテール最高」「かわいすぎる」「美人だな」「みんな倒れたぞ（笑）」「天使すぎる」「透明感がすごい」「地元大阪での始球式！」と歓喜の輪が広がった。

なお、試合はイタリア代表のカミーラ・ミンガルディが24得点、日本代表・野中瑠衣が17得点と、新加入コンビが躍動した姫路がセットカウント3―1で初代女王を撃破。昨季のレギュラーシーズン6位から大きく飛躍する可能性を感じさせる快勝となった。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）