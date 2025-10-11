インフルエンサーの希空が10月11日、福岡・西日本総合展示場新館にて開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（以下、TGC KITAKYUSHU」に登場。“お姉さん”な雰囲気を前面に押し出し、ステージを彩った。

【映像】大人っぽい希空（全身姿も）

「アミュプラザ小倉 STAGE」の「MAJESTIC LEGON」ブロックに登場した希空は、この日2度目のランウェイとなった。1回目はガーリーな装いで「希空ちゃんかわいい」などと称賛の声を集めたが、2回目は“お姉さん”な雰囲気でステージを彩った。

ホワイトのふんわりワンピースで爽やかさを演出しながら、ストレートヘアのナチュラルな雰囲気が実にかわいらしく、一方、目元には個性的なメイクを施した。ステージの先端にたどり着くと、希空は笑顔を抑えて、大人な表情でファンを魅了した。

この希空のステージングを受けて、ネットには「眩しくて苦しい」「まじかわいい」「もう大人だね」などの声が寄せられていた。

希空は2007年11月26日生まれ。SNSで多くのフォロワーを抱える高校生インフルエンサーだ。2025年1月、ABEMAの恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』に出演し話題となった。

TGC地方興行最多9回目の開催を迎える、今回のTGC北九州のテーマは『Flourish』。ランウェイには齋藤飛鳥や生見愛瑠、シークレットゲストとして八木勇征が登場したほか、ライブゲストとしてFRUITS ZIPPER、FANTASTICS from EXILE TRIBE、ME:Iなどが登場。MCはウエンツ瑛士と宇垣美里が務めた。

（「TGC 北九州 2025」/ABEMA SPECIALチャンネルより）

