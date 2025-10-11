◇Bリーグ第2節 千葉J 99―78 仙台（2025年10月11日 千葉・ららアリーナ東京ベイ）

千葉Jが本拠開幕戦で仙台に快勝し、開幕3連勝を飾った。パリ五輪代表の渡辺雄太（30）は21分プレー。3点シュートの成功はなかったが、13得点をマークして勝利に貢献した。「チームとして良いバスケットが3試合できている。99点取れているのは良いこと。その中で失点を抑えられている」と振り返った。

今夏は日本代表のアジアカップには出場せず、体をつくり直した。昨季は体感で6、7割だったフィジカルコンディションで「思ったよりも跳べない、動けないところがたくさんあった。31歳になるなかで年の部分もあるかと心配していた」という。夏はプラン通りに強化を進め「良い夏を過ごせた」と自信を深め、好調を維持している。

また、NBAブルズに所属する盟友の河村勇輝について言及。「プレシーズンも活躍していて素晴らしい。これから彼が本契約をまた目指していく中で、大変な思いもあったりすると思うが、僕は代表のチームメートとして彼の成功を願っている。彼が契約を勝ち取って、また強いチームにしていけるような選手になることを願っています」と語った。