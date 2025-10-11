「米男子ゴルフ・ベイカレント・クラシック・レクサス・第３日」（１１日、横浜ＣＣ＝パー７１）

２８位から出た松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝は５バーディー、１トリプルボギーの６９で、通算４アンダーの２２位となった。降りしきる雨の影響で、思うようにスコアが伸ばせず。「思った以上に雨が強くて寒かった。距離感とかが難しかった」と悔やんだ。

前半から３つのバーディーを記録するなど好調。後半１３番では、この日４つ目のバーディーを奪った。「首位と６打差が見えた。あと２つ、３つ伸ばして終われたら…」と脳裏によぎった１４番。ティーショットがまさかのＯＢとなってしまった。パットもショートし、痛恨のトリプルボギー。１５番でバーディーを取り返したが、最後は６９。前半から思い通りのプレーが続いていただけに「欲が出てしまった。いろんなことを考えて打ってしまったのは残念」と表情をこわばらせた。

首位とは８打差。前身のＺＯＺＯチャンピオンシップ２１年大会以来の優勝には黄信号がともるが、「チャンスがあるかと言われたら難しいですけど、６０台前半のスコアを競るようにしたらチャンスがあるんじゃないかな」。最後まで全力を尽くす。