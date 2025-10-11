Curélから新登場♡手と足をしっとり包んでくれるお手入れマスク

Curélから、乾燥性敏感肌を考えた新作マスクが登場♡『一晩中指先までまるごと守るハンドケアマスク』（4枚入・全2種）と『ガサガサかかとをしっとり包むかかとケアマスク』（6枚入・1種）は、花王Fine Fiber技術²を活用した独自開発2層構造³で、スキンケア後に着用するだけで手指とかかとのお手入れを底上げ。寝ている間にしっとり保湿します。

指先までしっかり守るハンドケアマスク

一晩中指先までまるごと守るハンドケアマスク

『一晩中指先までまるごと守るハンドケアマスク』（4枚入・M・L）は、極細繊維層と伸縮繊維層の2層構造*³で手肌をやさしく包み込みます♡

ハンドクリーム等を塗ったあとに装着するだけで、一晩中しっとりキープ。スマートフォン操作も可能で、寝具を汚さず快適に過ごせます。

皮膚科医協力のもと、乾燥性敏感肌の方によるパッチテスト済み。

*2 機器を用いて極細繊維を吐出し、積層型の極薄ヴェールをつくる花王独自の技術

*3 内側は髪の毛の100分の1程の細さの極細繊維、外側は伸縮性の高い繊維を合わせた独自の2層構造

シナモロール×サンスター♡夜のオーラルケアで限定グッズGET

かかとのガサガサをしっとり保護

ガサガサかかとをしっとり包むかかとケアマスク

『ガサガサかかとをしっとり包むかかとケアマスク』（6枚入・22～26cm目安）は、かかとに保湿クリームを塗ったあとにはくだけでOK。

独自2層構造³で湿潤環境⁸を保ちながら、床や寝具を汚さず、一晩中しっとり包み込みます。日中も使用可能で、ストッキングやサンダルを履く際のひっかかりからも肌を守ります。

アレルギーテスト済みで敏感肌にも安心。

*3 内側は髪の毛の100分の1程の細さの極細繊維、外側は伸縮性の高い繊維を合わせた独自の2層構造

*8 蒸れにくく、湿度を保った環境

寝ている間に手足のお手入れを底上げ

どちらのマスクも、スキンケア後に着用するだけで、摩擦や乾燥から肌を守りながら保湿力を最大化♡

花王Fine Fiber技術*²を活用した極細繊維層がクリーム等をしっかり肌にとどめ、手やかかとの乾燥悩みをまとめてケアできます。就寝中も快適に使えて、敏感肌の方のデイリーケアにぴったりです。

*2 機器を用いて極細繊維を吐出し、積層型の極薄ヴェールをつくる花王独自の技術

Curélマスクで手指とかかとの乾燥悩みを底上げ

Curélの新作マスクは、花王Fine Fiber技術²を活用した独自2層構造³で寝ている間も手指とかかとをしっとり保湿。

商品は『一晩中指先までまるごと守るハンドケアマスク』（4枚入・全2種）と『ガサガサかかとをしっとり包むかかとケアマスク』（6枚入・1種）。

敏感肌の方も安心して使用でき、日中・就寝時問わず乾燥悩みをまとめてケアできます♡