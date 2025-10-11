夜景が美しいと思う「和歌山県（南紀・熊野・白浜エリア）の温泉地」ランキング！ 2位「龍神温泉」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「夜景が美しいと思う温泉地」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「夜景が美しいと思う和歌山県（南紀・熊野・白浜エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「星空と川のせせらぎを同時に楽しむことができる絶景の場所だと思います」（30代女性／愛知県）、「山の中の素敵な温泉。夜景と言うよりも星空が綺麗だと思う」（50代女性／北海道）、「観光地のライトアップとは違い、自然そのものの夜景を楽しめるのが龍神温泉の特別な魅力だと感じました。静かな山あいで、星と温泉に包まれる時間は心まで癒されそうです」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「夜はライトアップされた海を眺めながら、贅沢なひとときを過ごせる」（30代男性／福岡県）、「南紀白浜温泉は白い砂浜と美しい海岸線が特徴で、夜には漁火やホテルの明かりが海に映り込み、ロマンチックな夜景を演出します。円月島の夕景から夜にかけての移ろいも見事で、温泉につかりながら眺める光景は特に心に残ります」（60代男性／広島県）、「太平洋に沈む夕日と海辺の灯りが楽しめそうだから」（40代男性／福岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
