ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 残暑厳しく 福岡・久留米で33.8 ℃、八女（黒木）33.5℃、朝倉33.3… 残暑厳しく 福岡・久留米で33.8 ℃、八女（黒木）33.5℃、朝倉33.3℃ いずれも10月観測史上最高を記録 残暑厳しく 福岡・久留米で33.8 ℃、八女（黒木）33.5℃、朝倉33.3℃ いずれも10月観測史上最高を記録 2025年10月11日 17時19分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡管区気象台の観測によると、11日午後4時現在、福岡県久留米市で33.8 ℃、八女市黒木で33.5℃、朝倉市で33.3℃まで最高気温が上昇し、10月観測史上最高を記録した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 夏と台風の鍵握る 太平洋高気圧の強弱 福岡・嘉麻市で宅配業者名乗り「あなた名義で荷物」「中に現金」 住民宅に不信電話 福岡市城南区の建物火災で消防隊出動 茶山1丁目1番付近（10月11日午前9時45分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬祭, 神事, ダイス, 法要, 配線, デイサービス, 在宅医療, 思いやり, 墓, 慰霊祭