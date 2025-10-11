公明党が自民党との連立から離脱する方針を明らかにしたことを受け、自民党県連の森山裕会長は「連立はできなくても法案や予算では連携できるよう努力すべきだ」と述べました。



公明党の斉藤代表は10日、自民党との連立から離脱する方針を明らかにしました。



これについて11日、自民党県連の会議に出席した森山県連会長は「連立ができなくても重要な法案や予算では連携できるよう努力すべきだ」と述べました。





（自民党・森山裕県連会長）「今回残念な結果になっていること極めて遺憾。ただ、我が国の将来を考え外交やいろいろ総合的に考えると自公の連携は大事なこと。連立ができなくても重要な法案、予算については最低でも連携ができる努力はそれぞれの立場で続けなければならない」そのうえで「自公の連携は鹿児島の発展のために欠くことのできない枠組みだ」と強調しました。また、高市さんが自民党の新たな総裁になったことについて野村哲郎参議院議員は…（自民党・野村哲郎参議院議員）「高市さんでよかったのかと今、悔やまれてならない。私は高市さんをあまり知らないが、かねての言動を見ているとタカ派的な発言が多い。今回の公明党の離脱についてマスコミは書いていないが、高市さんについてのアレルギーがあったのでは」