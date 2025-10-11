◇セCSファーストステージ第1戦 DeNA6―2巨人（2025年10月11日 横浜）

プロ野球の「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」ファーストステージ（S)は11日に開幕し、セ・リーグ2位のDeNAは筒香嘉智外野手（33）の4安打3打点の活躍などで同3位の巨人を下し、同1位の阪神が待つファイナルS進出に王手をかけた。

「4番・三塁」で先発した筒香が勝負強さを見せつけた。0―0の2回先頭。巨人先発・山崎のスライダーを捉え右翼席へ先制のソロ本塁打。「三浦監督も言っていた通り、先制点が大事だと思っていたので良かった」と胸を張った。3回にも右前適時打を放ちチームをけん引した。

6回には再び山崎から左翼ポール直撃のソロ。「（先発の）ケイが良いリズムで試合をつくっていたので、流れに乗って打つことができた」と、7回2安打2失点と好投を見せた左腕を称えた。

この日の2発で中日のウッズに並ぶセ最多のCS通算8本目。「周りの方々に感謝したい」と控えめに喜んだ。

2年連続の日本一へ、まずはファーストS突破に王手をかけた。12日の試合に向けて「相手は強いジャイアンツさんなので、気を緩めずに最高の準備をしたい」と気合を入れ直していた。