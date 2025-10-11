¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¼¢²ì³Ø±à¡¦ÃæÌîÁÔ¿¿¤¬¡ÈÆÁÀÑ¤ß¡ÉËþÎÝÃÆ¡Ö¥ß¥¹¤ò¼è¤êÊÖ¤¹µ¤»ý¤Á¡×±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì·èÄê
¢¡½©µ¨¼¢²ì¸©Âç²ñ¢¦£³°Ì·èÄêÀï¡¡¼¢²ì³Ø±à£µ¡½£±¶á¹¾·»Äï¼Ò¡á±äÄ¹£±£°²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡á¡Ê£±£±Æü¡¦¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¹Ä»Ò»³¡Ë
¡¡¿ÍÀ¸½é¤ÎËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Ç¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£±äÄ¹£±£°²ó£²»àËþÎÝ¡¢ÃæÌîÁÔ¿¿°ìÎÝ¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø±¿¤ó¤À¡£¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¿³È½¤ÎÏÓ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÎÏ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬½Ð¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ±äÄ¹¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤êÊÖ¤¹µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¡£°ìÎÝÁö¼Ô¤À¤Ã¤¿£´²ó¤Ë¼éÈ÷Ë¸³²¤Ç¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤Ö¤·¤¿¡£±øÌ¾ÊÖ¾å¤Î°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±Ç¯½©¤«¤é£²£°ÈÖ¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢£²Ç¯²Æ¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤Ë¡£»³¸ýÃ£Ìé´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¿Í´ÖÀ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÕÂÆ¤ÊÉôÊ¬¤ò»ØÅ¦¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¡£¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë£²Ç¯½Õ¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡ÈÆÁ¤òÀÑ¤à¡É³èÆ°¤À¡£Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯ÅÐ¹»¤·¤Æ¹»Ìç¤ÎÁÝ¤ÁÝ½ü¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ»¤Ð¤¿¤Î¥´¥ß¤â½¦¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡£¹ÔÆ°¤¬·ë²Ì¤ËÉ½¤ì¡¢º£½©½é¤á¤Æ¤Ò¤È¥±¥¿¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ç¤Ï¶á¹¾¤È£³»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÇ®Àï¤ÎËöÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢£³°Ì¤Ç¶áµ¦Âç²ñ¤Ø¿Ê¤à¡£¡Ö£³°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¼¢²ì³Ø±à¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤Ø¡¢ÃæÌî¤¬¡ÖÆÁ¡×¤È¡ÖÅØÎÏ¡×¤ÇÆ³¤¯¡£