甘党必見！濃厚ベイリーズ×爽やかピーチ 魅惑の2大カクテルとは？【THE カクテルバイブル500】

リキュール【ビー52（B-52）】

バニラアイスを使ったデザートのよう

アメリカのバーテンダーによって考案されたカクテル。考案者や名前の由来については諸説あり、はっきりしていない。濃厚でコクのあるベイリーズやグランマルニエをプースカフェスタイルにした一杯。

レシピ

ベイリーズ：20ml

コーヒーリキュール：20ml

オレンジキュラソー（グランマルニエ）：20ml

3層になるようにコーヒーリキュール、ペイリーズ、グランマルニエの順に、静かに注いで完成。

ひとことメモ

透明なストローを好きな層に入れて味わえる。つくる際はスポイトを使って層を重ねていくとやりやすい。

リキュール【ピーチフィズ（Peach Fizz）】

食事にもよく合う女性に人気のカクテル

甘く爽やかな口当たりで、女性からも長く愛されている一杯。桃のリキュールにレモンジュースの酸味が調和し、ソーダののどごしも爽快。食事にもとてもよく合う、オールマイティーなカクテル。

レシピ

ピーチリキュール：45ml

レモンジュース：15ml

グレナデンシロップ：1~2tsp.

ソーダ：適量

ソーダ以外の材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。氷を入れ、冷やしたソーダを入れ、軽く混ぜる。チェリーやスライスレモンを飾って完成。

ひとことメモ

他のフィズで用いシュガーシロップをグレナデンシロップにすることで、味わいと色の美しさがよりアップ。

リキュール（Liqueur）とは

蒸留酒（スピリッツ）にフルーツ、香草、薬草などのフレーバー成分と、シロップなどの甘味料、着色料を添加したお酒の総称。エキス分（糖度）2%以上のものを指す。アルコール度数は10度以下の軽いものから60度を超えるものまでさまざま。つくり手が増え、新たなリキュールも増えてきている。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡