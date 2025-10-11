スポニチ

　◇パ・リーグCSファーストS第1戦　日本ハム2―０オリックス（2025年10月11日　エスコンＦ）

　日本ハムが初戦を完封リレーで飾り、ファイナルステージ進出に王手を懸けた。

　完封リレーを演出したのはベンチ入りはしていないが、宮西尚生投手（40）だったという。

　以下、新庄剛志監督（53）との一問一答。

　――見事な完封リレーでした。

　「今日は宮西ウルトラダイナミック総合コーチが継投をしてくれて。もう正義くん（田中）はめちゃくちゃうれしいでしょうね。あそこをもう1回、伊藤君かなと思ったところで田中くんが来て、で、斎藤くんについないだと。見事でしたね。勉強になりました」

　――伊藤が7回をしっかり零封した。

　「初回はどうなるかと思ったけどね。ああいうところで味方のミスをカバーするのがいいチームなんで、よく踏ん張ってくれました」

　――球数も考慮しての降板か？

　「それは宮西総合コーチに聞いて」

　――監督も全くそこは意見しなかった？

　「全く。どれぐらい前だろう。2週間前ぐらいから伝えてたかな」

　――宮西を出場選手登録抹消した後で？

　「ですね。実はその前にも継投を1回させて。で、勝ちました。さすがですね」

　――宮西に任せた意図は？

　「やっぱり長年こういう舞台で戦ってきて、凄いプレッシャーのある場面でも900登板してきた宮西くんが選手に近いんで。そういう気持ちも分かるだろうし、そういう期待を込めて（継投を）してもらいました。郡司くんね。あれはもうちょっと、かっこよかったですね。あれは思わず（ダイヤモンドを）1周して帰ってきて、めちゃくちゃかっこよかったよって言いましたね」

　――5番がしっかり機能した。

　「明日は4番で行ってもらおうかな。ファーストゴロも2回飛んで、最後の最後で来よったと思って。しっかり捕ってくれて」

　――万波も先制打。

　「あれはもうきっちり。最低でも犠牲フライは期待して。完璧な三遊間を破ってくれたんで。2打席目もうまいこと。もしかしたらこのシリーズのキーマンになってくれるんじゃないかなと期待してます」

　――接戦でファンも盛り上がった。

　「明日誰だろ。ピッチャーを確認してから、またオーダーを組むんで。初戦取れたってことはもの凄く大きいんで。明日はまた北山くんが、今日の伊藤くんと同じようなピッチングをしてくれると思うんで。2―1で勝ちたいと思います」