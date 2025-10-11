◇パCSファーストステージ第1戦 オリックス0―2日本ハム（2025年10月11日 エスコンF）

初戦を落としたオリックスは、負けるか引き分けで敗退となる12日の第2戦先発に宮城大弥投手（24）を立てて、雪辱を期す。第1戦終了後、予告先発投手として発表された。

宮城はこの日の試合後、「もちろん絶対に勝つという強い気持ちを持って、マウンドに上がります。まずは自分のピッチングをすることに集中して、目の前のバッター一人一人に向かって投げて行きたいです。どのような展開になっても、“チームが勝つこと”だけを考えて、マウンドを降りる最後の1球まで全力で腕を振り続けます」と言葉に力をこめた。

背番号「18」を背負うエース左腕に、背水のマウンドを託す。レギュラーシーズンは23試合（先発22）登板で7勝3敗、防御率2・39。日本ハム戦は5試合登板2勝0敗、防御率2・25で、2勝はいずれも敵地エスコンと好相性を誇った。キャリア通算でも16試合登板7勝1敗、防御率2・26。特にエスコンでは防御率こそ3・68ながら、5試合2勝0敗と無敗だ。

オリックスは過去2度出場したCSファーストSで、いずれも日本ハムの前に敗退を喫している。“3度目の正直”となるファーストS初突破へ、望みをつないでみせる。