自民党との連立から離脱を決めた公明党の斉藤代表は、これまでに与党として関わった予算案などには賛成する考えを明らかにしました。

公明党 斉藤鉄夫 代表

「自民党とですね、決して我々、敵対していこうというものではありません。協力すべきものは協力し、これまで一緒に準備してきた法律や予算については、これまでどおり一緒に成立を図ってがんばっていく」

公明党の斉藤代表は11日、TBSの番組のインタビューに応じました。

このなかで斉藤代表は、これまで自民党とともに与党として策定に関わってきた来年度予算案や物価高対策などについては、今後の国会審議などで賛成する考えを示しました。

一方で、国会運営をめぐる各党との協議では、今後は野党側の国対委員長会談に参加する考えです。

これについて立憲民主党の安住幹事長は、仙台市で記者団に対し、10日夕方の時点で公明党から参加したいとの意向が伝えられたことを明らかにし、「週明けから是非お話を聞かせていただこうと思っている」と前向きな姿勢を示しました。

さらに、社会保障・外交安全保障の面で公明党とは同じような考えを持っているとして、「これから話し合いの場を増やしていきたい」と述べました。