タレント明石家さんま（70）と爆笑問題の太田光（60）が11日、TBS系「お笑いの日2025」（午後2時）にVTR出演。1度限りのコンビを結成することが明らかになった。

東西芸人がコラボネタを披露。その後、さんまと太田の楽屋打ち合わせの様子がVTRで公開された。番組によると、太田の熱烈ラブコールでさんまとの共演が実現したという。実際のネタ披露は番組の後半だという。

その後、同局系で午後6時半から生放送される「キングオブコント2025」のファイナリストたちの控室が生中継された。スペシャルサポーターを務めるSixTONESのジェシーが「キングオブコント」の意気込みを聞くために、しずるの池田一真（41）を直撃。

池田は真顔で「いつまで偽物のネタやってんだよ！」とさんまと太田のコラボネタをイジり始めた。続けて「早くやらせろよ！ 太田、さんまとかいいんだよ。本物をやらせてよ！」と手でよけるしぐさを繰り出した。

スタジオの総合司会、かまいたちの濱家隆一から「太田さんとさんまさんのネタは偽物？」と聞かれ、池田は「偽物でしょ」と即答。「即席でしょ」とさらにツッコミを入れ、控室とスタジオを爆笑させていた。

総合司会はかまいたちの山内健司と濱家隆一、チョコレートプラネットの長田庄平、松尾駿。スペシャルサポーターはSixTONESのジェシーと田中樹が就任。進行は同局の田村真子アナ。