後半にオフェンスを爆発させた北海道が広島を撃破…富永啓生が最終Qで3P連続ヒット

10月11日、広島サンプラザホールで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第2節が開催。レバンガ北海道が広島ドラゴンフライズを94－73で撃破した。

北海道は開幕から富永啓生がテンポ良く得点を重ねるも、18－25と7点ビハインドで最初のクォーターを終了。第2クォーターではジャリル・オカフォーやジョン・ハーラーがゴール下で気を吐き、中盤には逆転に成功する。しかし、終盤にかけて失点が続き、37－44と再び点差を戻されて試合を折り返した。

第3クォーターでは司令塔の島谷怜がコートの各所から得点を挙げ、要所ではケビン・ジョーンズが“3点プレー”を成功し、65－61と逆転に成功して最後のクォーターへ。最終クォーターでは富永のオフェンスが爆発し、3点弾やバスケットカウントで一気に広島を突き放す。残り1分には主力陣をベンチに下げ、北海道が94－73で広島を破った。

敵地で勝利を飾った北海道は、オカフォーが20得点12リバウンド、富永が19得点、島谷が15得点5リバウンド5アシストをマーク。一方、開幕からの連勝がストップした広島はクリストファー・スミスが29得点3リバウンド、ドウェイン・エバンスが18得点6リバウンド4アシストを挙げている。

■試合結果



レバンガ北海道 94－73 広島ドラゴンフライズ（@広島サンプラザホール）



北海道｜18｜19｜28｜29｜＝94



広 島｜25｜19｜17｜12｜＝73

【動画】富永が勝利を引き寄せる一撃を炸裂