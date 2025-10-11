韓国を5-0撃破、日本にも牙を剥くか…ブラジルFWビニシウス「僕らのベストゲームは次でなければならない。なぜなら…」
ブラジル代表は10日、アウェーで韓国代表と国際親善試合を行い、5-0の大勝を収めた。1ゴール1アシストの活躍を見せたFWビニシウス・ジュニオールのコメントをスペイン『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。
ビニシウスはレアル・マドリーの指揮官がカルロ・アンチェロッティ監督からシャビ・アロンソに代わった今季、序盤はベンチに回る試合もあった。しかし、最近は再び調子を上げ、先発メンバーに返り咲いている。
今回の韓国戦では後半4分にFWロドリゴ・ゴエスのチーム4点目を演出すると、同32分には自らダメ押しの5点目を奪取。アンチェロッティ監督の就任後、出場3試合で2ゴール1アシストと結果を残している。
ビニシウスは試合後、アンチェロッティ監督を「自分に最も自信を与えてくれる監督」と称賛した。
「彼は僕にとって常に過去最高の監督だ。僕に最も自信を与えてくれて、彼のもとで一番いいプレーができている。彼が(レアルから)代表に来て僕は3試合プレーし、2ゴールと1アシストを記録することができた」
また、韓国に対する5-0の勝利は、来年のワールドカップに向けて「自信になる」と言及。一方で楽観ムードに流されず、「(本大会まで)残りわずかなので、できるだけ早く準備しなければならない」と気を引き締めた。
ブラジルは14日に味の素スタジアムで日本代表と対戦する。ビニシウスは「僕たちのベストゲームは、常に次の試合でなければならない。なぜなら僕たちは成長し続けているからね」と不敵に語った。
